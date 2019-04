Een goede vastgoedmakelaar verlost u van verkoopstress. Hij of zij zal uw woning op een vlotte manier verkopen tegen een correcte prijs. Maar aan die zekerheid hangt een prijskaartje.

In ons land zijn 10.431 vastgoedmakelaars actief. Een recordaantal, volgens het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Het controle-orgaan van de vastgoedmakelaars stelt ook vast dat het merendeel van de woningeigenaars met verkoopplannen een beroep doet op een makelaar. Bijna zes op de tien Vlamingen verkopen hun woning via een makelaar. Ruim een decennium geleden was dat nog vier op de tien.

