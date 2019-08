Het is nog niet te laat om een kot te vinden. Zelfs in augustus en september zijn nog kamers beschikbaar voor het volgende academiejaar. Wat kost een kot? En waarop moet je letten bij de zoektocht?

De meeste studenten gaan in de maanden mei en juni op zoek naar een kot. Hoe eerder je begint, des te groter de kans dat je snel een goed kot vindt. Maar ook in augustus en zelfs in september - na de tweede zit - vinden studenten nog een geschikte kamer. "We verhuren bewust pas vanaf juli kamers", zegt Stijn Baumers van Brik. Dat samenwerkingsverband tussen de Nederlandstalige universiteiten en hogescholen in Brussel heeft een 400-tal koten in eigen beheer. "Er zijn nog heel wat kamers beschikbaar in augustus en september."

...