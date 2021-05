De federale energiewaakhond waarschuwt consumenten voor dynamische energiecontracten. Ze kunnen de stroomfactuur sterk doen stijgen, klinkt het in een nota van de Creg.

Dynamische contracten zijn nieuw op de elektriciteitsmarkt. Daarbij schommelt de energieprijs de hele dag en nacht in functie van de prijzen op de Belgische elektriciteitsbeurs. Ze worden voorlopig enkel in Vlaanderen aangeboden, en enkel gezinnen en kmo's met een digitale meter kunnen zo'n dynamische contracten afsluiten. Engie was de eerste die in april een dergelijk aanbod lanceerde.

Het idee is dat consumenten met zo'n contracten kunnen profiteren van de uren wanneer de elektriciteitsprijs het laagst is, en dit door slim hun toestellen te gebruiken. De Creg zegt dit principe te ondersteunen, maar toch vooral de risico's te benadrukken.

Als consumenten zo'n dynamisch contract aangaan, maar hun verbruiksgedrag niet wijzigen en dus vooral stroom blijven verbruiken in de piekuren, dan dreigt hun factuur duurder uit te vallen. Het is immers vooral in de piekuren - 's morgen en 's avonds als iedereen stroom verbruikt om te koken, te strijken, of de droogkast te doen draaien - dat elektriciteit veel kost. Volgens simulaties van de Creg zou met dynamische contracten de kost van de energiecomponent - goed voor een vierde van de factuur - met 15 procent kunnen stijgen voor een gezin dat op een klassieke manier elektricteit verbruikt.

Voor wie zijn dynamische contracten dan wel interessant?

Voor wie zijn dynamische contracten dan wel interessant? Volgens de waakhond is dat enkel het geval wanneer een gezin of kmo zonder zonnepanelen zeer energieverslindende toestellen heeft, zoals een warmtepomp, een boiler of bijvoorbeeld een laadstation voor een elektrische auto. Bovendien moeten de consumenten in staat zijn die toestellen te programmeren om te werken op momenten dat de prijzen laag zijn. Bijkomende voorwaarde: regelmatig de prijzen per uur van elektriciteit raadplegen om het verbruik op die uren te plannen.

