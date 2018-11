VREG voert onderzoek naar groepsaankopen energie

Directeur marktwerking Dirk Van Evercooren legt uit dat groepsaankopen niet altijd de goedkoopste prijzen opleveren omdat 'vaak maar drie of vier leveranciers meedoen' en de goedkoopste leveranciers dan mogelijk niet in aanmerking komen. 'De contracten bij groepsaankopen zijn zeker niet de duurste, maar zeker ook niet de goedkoopste', voegt Renier toe. 'Bij groepsaankopen worden kortingen van 200 tot 300 euro beloofd, maar de vraag is welke referentie er wordt gebruikt."

Daarom is de VREG een onderzoek gestart naar eventuele misleiding bij groepsaankopen. 'Wij zijn informatie aan het opvragen bij de aanbieders', zegt Renier. De vraag daarbij is wel hoever de bevoegdheid van de Vlaamse waakhond reikt. 'Consumentenzaken is een federale materie', klinkt het.

Woensdag publiceerde de federale energieregulator CREG nog een studie over groepsaankopen. Een van de conclusies daarvan is dat een groepsaankoop niet garant staat voor de beste prijs.