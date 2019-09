De prijzen van nieuwbouwwoningen rijzen de pan uit. Voor wie droomt van een nieuwbouw, maar het zich niet kan veroorloven, zit er maar één ding op: doe het zelf.

Een woning laten bouwen door vakmensen kost ongeveer 1500 euro per vierkante meter. Wie zelf zijn woning bouwt, spaart ongeveer de helft van dat bedrag uit", zegt architect Paul Van Welden, die regelmatig met zelfbouwers samenwerkt. Wie daarentegen de volledige coördinatie van de bouwwerken en de communicatie met de bouwprofessionals wil uitbesteden aan een architect of een aannemer, moet rekenen op een factuur van 2000 euro per vierkante meter. Voor een woning met 150 vierkante meter bewoonbare oppervlakte betekent dat een prijsverschil van 187.500 euro tussen 'we doen alles zelf' of 'we doen helemaal niets zelf'.

...