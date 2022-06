Het aantal pleegkinderen en -jongeren is in Vlaanderen gestegen tot net geen 10.000 in 2021. Dat blijkt woensdag uit statistieken van het agentschap Opgroeien.

Vorig jaar groeiden er exact 9.914 kinderen en jongeren op in een pleeggezin. Terwijl jongeren in principe tot hun 25ste in een pleeggezin terechtkunnen, gaat het vaak om nog jonge kinderen. 'Bijna een op de twee kinderen voor wie de pleegzorgsituatie vorig jaar opstartte, behoort tot de leeftijdscategorie tussen 0 en 8 jaar', zegt de administrateur-generaal van Opgroeien, Katrien Verhegge.

Dat er meer kinderen en jongeren in pleeggezinnen terechtkomen, is een tendens die al jaren aanhoudt. 'Als we een blik werpen op de afgelopen tien jaar, merken we dat het aantal pleeggezinnen elk jaar blijft toenemen', licht Verhegge toe. In vergelijking met 2020 ging het vorig jaar om een stijging met ruim 5 procent. Ten opzichte van zes jaar geleden groeide hun aantal met ruim de helft aan (6.534 in 2015). 'Dat toont aan dat in Vlaanderen gezinnen hun deuren blijven openzetten voor kinderen in een kwetsbare situatie. Die tendens kunnen we alleen maar warm onthalen', aldus Verhegge.

Toch blijft Opgroeien op zoek naar opvangmogelijkheden voor kinderen in een gezinscontext. 'Vooral voor broers en zussen die samen een plek zoeken, kinderen met complexe problemen en tieners is het engagement vanuit pleegzorg op dit moment minder evident', zegt Verhegge. 'Eind vorig jaar vonden we voor 872 kinderen en jongeren geen mogelijkheden binnen pleegzorg.'

Gezinshuizen

Daarom wil het agentschap onder meer inzetten op 'gezinshuizen', waarbij professionele zorgverleners kinderen en jongeren opvangen in hun eigen gezin. 'Belangrijk is dat ze een relevante opleiding gevolgd hebben en vanuit de jeugdhulporganisatie op begeleiding en ondersteuning kunnen rekenen', licht Verhegge toe. 'Als professionele zorgouder krijgen ze dan een loon om die voltijdse opvang voor kinderen of jongeren in een kwetsbare situatie te realiseren.'

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits noemt het hartverwarmend dat zoveel gezinnen bereid zijn om kwetsbare jongeren op te vangen. Ze verwijst ook naar het proefproject rond gezinshuizen. 'Het is de bedoeling die aanpak in de toekomst uit te breiden. In een eerste fase krijgen voorzieningen Jeugdhulp daarvoor de kans door bestaande leefgroepen om te bouwen naar kleinschaligere gezinshuizen', aldus de minister.

