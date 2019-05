De Vlaamse regering trekt 15,5 miljoen euro voor een 'Noodkoopfonds'. Dat meldt minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) vrijdag. Met het budget worden leningen verstrekt om woningen in slechte staat energetisch te renoveren.

Het geld is bedoeld voor zogenaamde noodkopers, mensen die een woning in slechte staat moeten kopen bij gebrek aan middelen. Het gaat vaak om kopers die geen sociale woning of betaalbare huurwoning vinden. In Vlaanderen zouden bijna 120.000 huizen, of minstens 4 procent van het patrimonium, in dergelijke slechte staat zijn.

De OCMW's zullen samen met de Energiehuizen projecten opzetten waarmee een renteloze lening van maximaal 25.000 euro kan worden toegekend. Het OCMW betaalt de lening niet uit aan de eigenaars van de woningen, maar rechtstreeks aan de aannemers, bijvoorbeeld om te isoleren, dubbel glas te steken of het dak te herstellen.

'Vaak hebben mensen niet alleen onvoldoende middelen, maar weten ze ook niet hoe ze eraan moeten beginnen. De OCMW's en de Energiehuizen zullen hen daarom begeleiden van a tot z', zegt Lydia Peeters. De lener moet de lening pas terugbetalen als hij naar een andere woning verhuist of een andere woning verwerft. Of als er een termijn van 20 jaar is verlopen. Als de financiële situatie van de eigenaar het vereist, kan de afbetaling ook daarna nog gespreid worden. Het OCMW beslist of dit het geval is.

In het najaar start de regering een oproep, waarop OCMW's kunnen intekenen met hun projecten. Voorstellen die collectief kunnen worden uitgevoerd, in eenzelfde buurt, of in samenwerking met buurgemeenten, krijgen voorrang.