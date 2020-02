De Vlaamse regering verlaagt het tarief van de registratierechten voor de sloop en heropbouw van een gezinswoning vanaf 2021 van 6 naar 5 procent. Daarnaast wordt de bewoningsvoorwaarde die gekoppeld was aan de verlaagde registratierechten versoepeld. Dat heeft minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) vrijdag bekendgemaakt.

Wie vandaag een enige en eigen woning koopt en daar ingrijpende energetische renovaties uitvoert, betaalt geen 6 maar 5 procent registratierechten. De sloop en heropbouw vallen hier niet onder. Daar brengt de Vlaamse regering nu verandering in. 'We willen sloop en heropbouw stimuleren omdat de koper hier in de meeste gevallen meer milieuwinst kan boeken dan bij een verbouwing', vertelt minister Diependaele. Daarom is beslist om vanaf 2021 voor sloop en heropbouw een verlaagd tarief van 5 procent toe te passen. 'Dit tarief zal ook gelden voor gedeeltelijke wederopbouw', klinkt het.

Het gewone tarief van de registratiebelasting voor de aankoop van een gezinswoning is sinds begin 2020 verlaagd naar 5 of 6 procent. Een van de voorwaarden voor dat gunsttarief is dat de koper binnen de twee jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte op het adres van de gekochte woning moet gedomicilieerd zijn. Gebeurde die inschrijving niet of niet tijdig, dan was de koper het normale verkooprecht van 10 procent verschuldigd, verhoogd met een boete van 20 procent.

Minister Diependaele komt nu met een versoepeling. 'In de praktijk bleek een termijn van twee jaar te kort, zeker als de koper er eerst nog renovatiewerken moest uitvoeren waarbij er een omgevingsvergunning vereist is. Zodra de werkzaamheden vertraging oplopen, riskeert de termijn van twee jaar te verstrijken, voordat de koper zijn intrek kan nemen in de woning en er zijn domicilie kan vestigen', aldus Diependaele. Daarom verlengt de regering de termijn nu van twee naar drie jaar en dit met ingang vanaf 1 juni 2020.

Bij de aankoop van een enige eigen woning die beschermd is als monument, geldt een tarief van 1 procent op voorwaarde dat er voldoende wordt geïnvesteerd en gerenoveerd in het pand. 'Om die werken uit te voeren heeft de koper vijf jaar tijd maar was hij tot op heden wel verplicht om er zich binnen de twee jaar te domiciliëren. Daarom verlengen we de domicilietermijn voor beschermde monumenten naar vijf jaar', besluit minister Diependaele.

