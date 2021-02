De Vlaamse regering stuurt het premiesysteem voor thuisbatterijen vanaf 1 april 2021 bij. Door een aanpassing van het basisbedrag per kilowattuur (kWh) gaat het premiebedrag voor de meest voorkomende batterijen omhoog. Tegelijk wordt de maximumpremie wel verlaagd van 3.200 euro naar 2.550 euro. De premie zal ook jaar na jaar dalen en volledig uitdoven tegen 2025. Dat zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).

Zeker door het arrest van het Grondwettelijk Hof en de invoering van de digitale meter vragen veel mensen met zonnepanelen zich af of het misschien de moeite loont om te investeren in een thuisbatterij om zo overtollige stroom op te slaan.

Volgens Vlaams minister van Energie Zuhal Demir bieden thuisbatterijen zeker voordelen. Zo kunnen mensen niet alleen overtollige productie tijdelijk opslaan (en zo hun rendement verhogen), maar helpen batterijen ook om investeringskosten aan het elektriciteitsnet te beperken.

De Vlaamse regering gaat het huidige premiesysteem voor thuisbatterijen wel bijsturen. Nu krijgen mensen nog 250 euro per kilowatuur (kWh) met een maximum van 3.200 euro. Vanaf april gaat het basisbedrag per kilowatuur naar 300 euro voor de eerste 6 kWh. Wie een grotere installatie heeft, krijgt bijkomend 250 kWh van 6 tot 9 kWh. Het plafond van de premie wordt wel verlaagd van 3.200 euro naar 2.550 euro.

Voor een standaardbatterij van 8 kWh betekent dat concreet dat het premiebedrag stijgt van 2.000 euro naar 2.300 euro.

Dalende subsidie

Om oversubsidiëring te vermijden en omdat batterijen snel goedkoper worden, daalt de premie wel elk jaar. De subsidie eindigt op 31 december 2024, net als de premie voor zonnepanelen. Omdat de prijs voor thuisbatterijen zo snel evolueert wordt de hoogte van de premie ook minstens één keer per jaar geëvalueerd en mogelijk aangepast, zegt minister Demir.

De N-VA-minister wijst er ook op dat de premie in een thuisbatterij hoog blijft en ook niet voor iedereen rendabel is, ook niet met de premie.

Demir vraagt installateurs ook om mensen correct te informeren. Demir: 'Ik ben beleidsmaker, geen verkoper. Ik wil mensen, zeker nu, waarschuwen voor te aantrekkelijke aanbiedingen. Momenteel varieert de gemiddelde terugverdientijd afhankelijk van de situatie tussen de 10 à 14 jaar. Ik raad toekomstige investeerders aan zeer kritisch de offertes te bekijken, sommige installateurs durven onrealistische rendementsverwachtingen voor zonnepaneelinstallaties en batterijen naar voor te schuiven.'

