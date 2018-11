Vlaamse regering keurt vervangingspremie voor kachels goed

Het is geen geheim dat stoken op hout- of steenkoolkachels bijzonder vervuilend is. Zo zijn dat soort huishoudelijke kachels verantwoordelijk voor 36 procent van de totale uitstoot van fijn stof. Onder meer daarom werkte Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege een 'Green Deal' uit met de ambitie om de schadelijk uitstoot van houtkachels, pelletkachels en open haarden tegen 2030 met de helft te verminderen.

Schauvliege heeft ook al langer plannen voor een premie voor particulieren die hun oude hout- of steenkoolkachels willen vervangen. Die premie heeft vrijdag groen licht gekregen in de schoot van de Vlaamse regering.

Volgens Schauvliege stoken momenteel nog 600.000 gezinnen met steenkool of hout. Vaak gaat het sfeer- of bijverwarming. 'De vervanging door nieuwe verwarmingssystemen die beter scoren op het vlak van uitstoot en rendement, zal een positieve impact hebben op de luchtkwaliteit. Een premie zal de normale vervangingsratio met 20 procent doen toenemen', legt de CD&V-minister uit.

Concreet zal iedereen die zijn oude, vervuilende kachel vervangt door een nieuwe, minder vervuilende vanaf het voorjaar van 2019 de vervangingspremie kunnen aanvragen. De premie bedraagt 25 procent van de aankoopprijs en de installatie van het nieuwe verwarmingssysteem, met een maximum van 250 euro. Voor een sociale doelgroep liggen die grenzen op 50 procent van de aankoopprijs en een maximum 1.000 euro. De uitbetaling van de premie gebeurt uiterlijk twee maanden na ontvangst van de aanvraag.