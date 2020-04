Van nu tot 1 oktober 2020 kunnen huurders en verhuurders bij de Vlaamse ombudsman terecht voor bemiddeling in huurconflicten naar aanleiding van de coronacrisis. De Vlaamse Ombudsdienst en Wonen-Vlaanderen bundelen hiervoor hun krachten.

Door de coronacrisis ontstaan er relatief meer conflicten tussen verhuurders en huurders. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele deed een oproep aan huurders en verhuurders om begrip te tonen voor mekaars situatie. Maar zijn kabinet kreeg verschillende meldingen dat het soms niet meteen tot een oplossing komt.

Heel wat private huurders en verhuurders contacteerden recent ook de Vlaamse ombudsman met bemiddelingsvragen. De ombudsman had daarvoor echter geen mandaat, maar een aanpassing in het Vlaams Ombudsdecreet maakt daar nu ruimte voor. Minister Diependaele geeft opdracht aan Wonen-Vlaanderen om de Vlaamse Ombudsdienst te ondersteunen in deze nieuwe bemiddelingsopdracht.

'Huurders en verhuurders kunnen bij de ombudsdienst aankloppen met woninghuurconflicten die kunnen ontstaan door de coronacrisis. De ombudsman heeft de unieke positie van onafhankelijkheid én expertise. De Vlaamse ombudsdienst kan daarbij ook rekenen op de inhoudelijke en juridische expertise van de medewerkers van Wonen-Vlaanderen. Twee weken na de start zullen we een eerste evaluatie opmaken', zegt de minister.

