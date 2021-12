Vier op de tien huizenjagers willen de ondertekening van de akte van een nieuwe woning uitstellen tot na Nieuwjaar wegens de nieuwe registratierechten. Dat blijkt vrijdag uit een enquête van de makelaarsgroep ERA bij 1.500 Vlamingen.

De Vlaamse regering besliste dat wie een eerste huis koopt, vanaf 1 januari slechts 3 procent registratierechten moet betalen in plaats van 6 procent. Voor een tweede verblijf stijgen de registratierechten dan weer van 10 naar 12 procent. En ook dat heeft een invloed op de vastgoedsector.

Zo wil 41 procent van de Vlamingen die een tweede verblijf zoeken, het compromis nog snel tekenen omwille van de nakende hogere registratierechten. 'Notarissen zullen in de eerste weken van januari in ieder geval heel veel aktes verlijden. Niet onlogisch: wie van de lagere registratierechten voor zijn eerste woning gebruikmaakt, spaart daar voor een gemiddeld huis al gemakkelijk 7.500 euro mee uit', verklaart CEO van ERA, Johan Krijgsman. 'Daarnaast krijg je ook een kleinere groep kopers die de zoektocht volledig heeft uitgesteld tot na Nieuwjaar. We verwachten dus wat extra drukte in de eerste maanden van 2022.'

Nog uit de enquête blijkt dat negen op de tien mensen die een huis zoeken kijken naar een woning buiten overstromingsgevoelig gebied, een gevolg van de overstromingen in juli.

Daarnaast blijkt meer dan de helft van de Vlaamse huizenjagers niet te weten wat de Mobiscore precies is. Zo'n 44 procent heeft er zelfs nog nooit van gehoord. Tot slot zeggen twee op de drie bevraagden bereid te zijn meer te betalen voor een woning met een hogere EPC-score.

