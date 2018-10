Verlaagde registratiebelastingen voor wie al een woning heeft

Door de hervorming van de Vlaamse registratierechten daalde de taxatie voor gezinswoningen van 10 naar 7 procent. Het vroegere tarief voor een 'klein beschrijf' (bij een niet-geïndexeerd KI van minder dan 745 euro) werd afgeschaft, maar voor bescheiden woningen is er nu een vrijstelling op de eerste 80.000 euro. Dat komt neer op een directe korting van 5.600 euro. Met 'bescheiden' wordt bedoeld: een woning die maximaal 200.000 euro kost, of 220.000 euro in enkele kernsteden in de Vlaamse rand rond Brussel.

