De Belgische Kamer der Verhuizers (BKV) heeft woensdag een open brief gestuurd naar alle Belgische steden en gemeenten. De BKV geeft daarmee gehoor aan de vraag van haar leden om een gezamenlijke actie te ondernemen tegen verschillende punten van ergernis waarmee ze in de praktijk te maken krijgen.

De BKV vraagt om in de toekomst rekening te houden met de talrijke problemen die haar leden dagelijks ondervinden bij de uitvoering van verhuisopdrachten in steden en gemeenten. Het gaat onder meer om de invoering van circulatieplannen, het opleggen van toegangsuren en de lage-emissiezones. Ook de aanleg van straten en pleinen of de plaatsing van openbare voorzieningen zoals banken, bushokjes of paaltjes, beplantingen ... zorgt voor ergernis. 'Daardoor is het niet meer mogelijk met een verhuislift of vrachtwagen tot aan een gebouw te rijden.'

Voorts maken versmallingen van straten, de verhoging van voetpaden en de aanleg van fietspaden het moeilijk om een verhuislift te plaatsen of met een verhuiswagen tot aan een gebouw te rijden of zelfs te parkeren. Ook de toekenning van sommige bouwvergunningen krijgen een veeg uit de pan: 'Er wordt daarbij geen rekening gehouden met het feit dat meubels, frigo's, wasmachines, piano's, brandkasten en andere grote verhuisgoederen in of uit het gebouw moeten geraken', klinkt het.

Ten slotte vragen de verhuisfirma's aandacht voor de procedures die sommige steden en gemeenten toepassen bij het indienen van een aanvraag voor een parkeervergunning.