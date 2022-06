De vastgoedprijzen schoten ook in het eerste kwartaal van dit jaar verder de hoogte in. De mediaanprijs voor een gesloten of halfopen bebouwing steeg ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2021 met 13,3 procent tot 255.000 euro. Voor een open bebouwing gaat het om een stijging met 9,4 procent, appartementen werden 7,1 procent duurder. Dat blijkt vrijdag uit een publicatie van het statistiekbureau Statbel.

Wie de huizenmarkt opgaat, merkt het aan zijn of haar portefeuille. Ook in het eerste kwartaal van 2022 bleven de vastgoedprijzen stijgen. Voor een huis in gesloten of halfopen bebouwing steeg de mediaanprijs naar 255.000 euro. Wie en open bebouwing koopt, moet gemiddeld 360.000 euro opzij leggen. Een appartement klokte af op 225.000 euro.Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bleek andermaal het duurst, met een stijging van liefst 28,9 procent voor een open bebouwing. Daarvoor moet een potentiële koper nu al 1,225 miljoen ophoesten. De mediaanprijs voor een gesloten of halfopen bebouwing steeg met 15,1 procent tot 495.000 euro. In Vlaanderen kost een gesloten of halfopen bebouwing 280.000 euro (+7,7 procent), een open bebouwing 395.000 euro (+8,2 procent). Wallonië blijft het goedkoopst met 169.000 euro (+6,3 procent) voor een gesloten of halfopen bebouwing en 285.000 euro (+9,6 procent) voor een open bebouwing.