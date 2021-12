Het was het voorbije jaar bijzonder druk op de Belgische woningmarkt. Maar de recentste Vastgoedbarometer van de notarissen wijst richting een afkoeling van de markt.

In 2020 zorgde de coronacrisis nog voor een vertraging van de vastgoedmarkt. De vastgoedactiviteit nam af met 2,7 procent. In 2021 was dat niet het geval: het aantal vastgoedtransacties in ons land steeg met 14,3 procent. Vlaanderen tekende voor de sterkste groei: plus 14,7 procent. Wallonië kende een gelijkaardige klim: plus 14,3 procent. In Brussel was de groei beperkter: plus 11,1 procent.

De forse toename van de vastgoedactiviteit werd echter vooral in de eerste jaarhelft gerealiseerd. In de laatste zes maanden lag het aantal transacties 11,3 procent lager dan in de eerste zes maanden van 2021. Vooral in het laatste trimester toonde de vastgoedactiviteit een verzwakking. Volgens de notarissen wijst dit op een mogelijke afkoeling van de markt.

Prijsdaling in goedkoopste segment

De prijstendens is nog altijd sterk stijgend. Een woonhuis in ons land kostte in 2021 gemiddeld 297.611 euro, een prijsstijging van 7,5 procent in vergelijking met 2020. Rekening houdend met de inflatie bedroeg de prijsstijging 13.000 euro (+4,6 procent).

In Vlaanderen steeg de gemiddelde prijs van een woonhuis met 7,6 procent in vergelijking met 2020 tot 329.747 euro. In Brussel bedroeg de prijsklim 6 procent tot 528.057 euro. In Wallonië klokte de prijs van een woonhuis af op 222.634 euro (+6,6 procent).

Ook in de prijsstatistieken zien de notarissen een trendbreuk die een afkoeling van de markt suggereert. In het goedkoopste segment -in de prijscategorie tot 300.000 euro - daalden de prijzen tegenover het derde trimester van 2021. De voorgaande jaren was er in dat segment steeds een prijsstijging tegenover het derde trimester. Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: 'Hopelijk is dit een eerste voorzichtige indicatie dat er aan de aanhoudende prijsstijgingen in het goedkoopste segment stilaan een einde komt. Wat zeker ook meespeelt, is dat sommige kopers van een eerste woning in Vlaanderen wachten met kopen tot 2022. Zo kunnen ze genieten van de verminderde registratierechten.'

De prijsstijgingen op de appartementenmarkt zijn iets bescheidener dan die op de markt van woonhuizen. Na een prijstoename van 5,2 procent kostte een appartement in ons land gemiddeld 257.228 euro. De reële prijsstijging, die rekening houdt met de inflatie, bedroeg 2,3 procent. In Vlaanderen steeg de gemiddelde prijs van een appartement met 5,7 procent tot 262.414 euro. In Brussel klom de gemiddelde prijs 3,6 procent hoger tot 284.488 euro. In Wallonië was er een prijstoename van 3,5 procent tot 194.821 euro.

