De prijzen van bestaande woningen zijn in tien jaar tijd niet veranderd in Bretagne. Hét moment om goede deals te sluiten, zelfs als het aanbod afneemt. Finistère en het noordoosten van Bretagne zijn de financieel meest toegankelijke gebieden.

De zaak veroorzaakte een paar weken geleden veel ophef in Bretagne. Een vijftiental gemeentehuizen kregen twee cijfers: het percentage tweede woningen, en het aantal. Met dat signaal klaagden sommige bewoners over het hoge aantal tweede woningen in de regio. In sommige gemeenten, zoals Sarzeau, in Morbihan, zijn er meer dan 60 procent tweede woningen. In de Côtes-d'Armor is dat 71 procent in Carnac, terwijl het in Arzon stijgt tot 80 procent. Die trend zal naar verwachting niet afnemen. Integendeel: de transformatie van kuststeden tot badplaatsen versnelt door de bulldozers van sommige vastgoedontwikkelaars. Bretagne staat al op de vierde plaats bij de Franse regio's met het hoogste percentage tweede woningen, met 13 procent. Corsica is ver vooruit met 37,2 procent.

