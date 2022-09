Volgens minister van Volksgezondheid en Vooruit-vicepremier Frank Vandenbroucke heeft het federale kernkabinet beslist om de btw op gas en elektriciteit nooit meer te verhogen naar 21 procent. Dat zei hij donderdag in De Ochtend op Radio 1.

De federale regering besliste eerder deze week om de btw-verlaging op gas en elektriciteit van 21 naar 6 procent te verlengen tot het einde van de winter. Die maatregel moet de gezinnen, in combinatie met de verlenging van het uitgebreid sociaal tarief en van de lagere accijnzen aan de pomp, toch wat zekerheid bieden in de onvoorspelbare energiemarkt.

Maar volgens Vooruit-vicepremier Frank Vandenbroucke komt het btw-tarief van 21 procent nooit meer terug. Dat is dinsdagavond afgesproken op een veragdering van het kernkabinet in aanloop naar het Overlegcomité van woensdag. 'We maken de verlaging definitief', zei Vandenbroucke donderdag op Radio 1. 'Een tarief van 21 procent is onrechtvaardig, want het gaat om een basisrecht.'

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) moeten tegen eind deze maand met een voorstel komen om op termijn naar een andere belasting op energieverbruik te gaan die een onderscheid maakt tussen grote en kleine verbruikers en ook rekening houdt met de klimaatdoelstellingen, zei de minister.

Ook over de bijdrage op de woekerwinsten in de energiesector moet er voor het einde van de maand duidelijkheid zijn, benadrukte Vandenbroucke. Die oefening wordt een juridisch huzarenstukje, maar 'er moet en zal voor het einde van de maand een uitvoerbaar akkoord zijn', benadrukte hij. Het geld dat daarmee in het laatje komt gaat naar de lagere middenklasse, die nu uit de boot valt voor het sociaal tarief.

