Vanaf 9 juni worden de coronamaatregelen ook voor de Vlaamse woningmarkt een stuk versoepeld. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele past de kleurcode voor de woningmarkt aan van rood naar oranje. 'Het blijft wel belangrijk om de nodige hygiënemaatregelen strikt op te volgen en te allen tijde de social distance te garanderen', aldus Diependaele.

Vorig jaar werd voor de Vlaamse woningmarkt een coronaprotocol vastgelegd. Dat protocol is gebaseerd op vier scenario's met elk een eigen kleurcode: groen, geel, oranje en rood, gaande van een nulrisico zoals in de periode vóór COVID-19 tot een hoog risico met erg beperkende maatregelen.

Vandaag bevindt de Vlaamse woningmarkt zich nog in code rood. Vanaf 9 juni schakelt men over naar code oranje. Dat betekent dat de maatregelen een stuk versoepeld worden. Het algemene principe in code oranje blijft nog wel 'niet-essentiële contacten beperken'.

Minister Diependaele legt uit: 'Een nieuwe huur- of koopovereenkomst, of een notariële akte kan bijvoorbeeld op kantoor ondertekend worden met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen. De sleuteloverdracht gebeurt met inachtneming van de algemene voorzorgsmaatregelen. Dat is vandaag ook al zo.'

Verder kunnen volgens de N-VA-minister bezichtigingen, verhuizingen en huisbezoeken doorgaan op voorwaarde dat de algemene voorzorgsmaatregelen gerespecteerd worden. 'Ook de conformiteitsonderzoeken gaan opnieuw maximaal door', aldus nog Diependaele.

