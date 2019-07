analyse

Tweede verblijf in Spanje blijft populair, maar de prijzen stijgen

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

Om de twee uur gemiddeld kochten Belgen een Spaanse woning in 2018. Het aantal gekochte panden is in tien jaar haast verachtvoudigd. En ook voor 2019 en 2020 ziet het er nog rooskleurig uit.

MALLORCA Mallorca en Ibiza zijn naar Spaanse normen duur geworden. © GET

Zon, zee en strand zijn ongetwijfeld de grote troeven van Spanje. In veel Spaanse regio's schijnt de zon 320 dagen per jaar. Maar uniek is dat natuurlijk niet voor de landen aan de Middellandse Zee. De belangrijkste troef van Spanje ten opzichte van bijvoorbeeld Frankrijk en Italië is dat het er 30 procent goedkoper leven is. Ook de vastgoedprijzen liggen er nog een stuk lager dan in die landen.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×