Torenhoge energieprijzen: dit moet u weten

De prijs van aardgas gaat door het dak. De andere energieprijzen volgen. De energiemarkt zit in een rollercoaster. Zijn het enkel schokgolven of blijven we dit voelen op lange termijn? En vooral, kan u binnenkort nog de factuur van uw energie betalen? Trends verzamelt alles wat u moet weten over de hoge energieprijzen, met analyses, duiding en inzichten van experts.