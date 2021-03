Heel wat gezinnen kijken tegen een hogere waterfactuur aan als gevolg van het toenemend waterverbruik wegens de lockdownmaatregelen. Voor sommige gezinnen kunnen de extra kosten oplopen tot 100 euro per jaar of meer. Dat meldt de consumentenorganisatie Test-Aankoop vrijdag.

De Belg verbruikt in een 'normaal jaar' zowat 100 liter per persoon per dag, wat goed is voor een jaarlijks totaalverbruik van ongeveer 38 m³ voor een alleenstaande en 90 m³ voor een gezin van drie personen. Maar door de lockdownmaatregelen ligt dat verbruik een stuk hoger. Mensen zitten namelijk vaker thuis, in plaats van op het werk, op school, op restaurant of op reis in het buitenland te zijn.

'We kregen heel wat reacties van verbaasde consumenten, die schrokken toen ze de jaarlijkse waterfactuur in de bus kregen', zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. 'Zo zagen we het voorbeeld van een gezin van vijf personen in Vlaams-Brabant aangesloten bij De Watergroep. Het gezin verbruikte gemiddeld 23 liter meer per dag dan het jaar voordien. Dat is een stijging in verbruik van om en bij de 11 procent. Een ander gezin, van vier personen, aangesloten bij Farys, verbruikte gemiddeld 11 liter (of 9 procent) meer water per dag.'

Regenwaterput

Nochtans beschikten beide gezinnen over een regenwaterput waarop de toiletten aangesloten zijn, stelt de consumentenorganisatie. Volgens berekeningen van Test-Aankoop zal een gezin van twee volwassenen met één scholier die halftijds naar school ging, de jaarfactuur met zowat 100 euro zien stijgen als het toilet niet op regenwater is aangesloten. De factuur kan nog hoger liggen als tijdens de warme zomer van 2020 een zwembad werd gevuld of veel meer water geconsumeerd werd dan normaal. Voor eenoudergezinnen of gezinnen waar een volwassene extern is blijven werken, ligt de meerprijs volgens Test Aankoop tussen de 30 euro (wc op regenwater) en 63 euro (geen wc op regenwater) per jaar.

