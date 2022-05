Test Aankoop wil dat er substantiële verbeteringen worden aangebracht aan het energieprestatiecertificaat (epc). Voor de consumentenorganisatie is het van cruciaal belang dat het document completer, concreter en nuttiger wordt.

Toen het epc destijds werd verplicht voor woningen die te koop of te huur werden aangeboden, gaf het cijfer van het verbruik, met een kleurcode en/of een energielabel eraan gekoppeld, een idee van de energiezuinigheid of -gulzigheid van een woning. Op die manier kon je als consument woningen onderling vergelijken om je keuze te maken.

Maar dit epc-certificaat wordt volgens Test Aankoop steeds meer een beleidsinstrument in het streven van de regionale overheden naar energiezuinige woningen. "Hoewel het doel is om tegen 2050 woningen te hebben die bijna allemaal energieneutraal zijn, legt het een loodzware verantwoordelijkheid bij de gezinnen", zegt woordvoerder Simon November. "Een bestaande woning op zo'n manier renoveren om het vereiste label te kunnen behalen, kan een moeilijke en dure opgave worden."

De eerste stap is ervoor te zorgen dat men over een geschikt instrument beschikt om dat te doen en het epc in zijn huidige vorm heeft volgens November verschillende tekortkomingen. "Bovendien vragen wij ons af of sommige eigenaars geen onredelijke of disproportioneel hoge kosten moeten dragen om hun woningen aan de vereiste normen aan te passen. Kunnen alle gezinnen deze inspanning wel aan?", vraagt November zich af.

