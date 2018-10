Test Aankoop eist actie van regering om stijging energiefactuur te verzachten

Consumentenorganisatie Test Aankoop eist actie van de regering om de stijging van de energiefactuur te verzachten. Met nu al 1 op de 5 gezinnen in energie-armoede is dat meer dan ooit een noodzaak, zo meldt Test Aankoop woensdag. In vergelijking met september 2017, loopt de elektriciteitsprijs voor een gemiddeld gezin volgens de consumentenorganisatie op met 142 euro en de gasprijs met 246 euro.