Studie CREG: groepsaankoop energie geen garantie voor beste prijs

In 2014 maakte de federale energieregulator (CREG) een eerste studie, toen de organisatie van groepsaankopen een vrij nieuw fenomeen was. In een bijgewerkte versie van die studie stelt de CREG nu dat dergelijke groepsaankopen intussen vrij gebruikelijk zijn geworden, maar er niet in slagen om ook 'passieve' consumenten te overtuigen actief deel te nemen aan de energiemarkt.

Bovendien staat een groepsaankoop niet garant voor de beste prijs. 'Deelname aan een groepsaankoop geeft consumenten niet de garantie dat ze het goedkoopste product op de markt aangeboden krijgen. De besparingen die (mogelijk) worden gerealiseerd via een groepsaankoop, kunnen ook worden bereikt door actieve deelname aan de energiemarkt.'

Ook zijn leveranciers niet verplicht om de beste prijs te bieden. En wie aan het einde van de contractperiode zit van een contract via groepsaankoop, krijgt volgens de regulator in de meeste gevallen een voorstel tot verlenging met hogere prijs.

De CREG vraagt tot slot een uitbreiding van haar bevoegdheden zodat ze op systematische basis informatie kan opvragen bij de organisatoren van groepsaankopen. Zo kan dan ook aan de consument gecommuniceerd worden. De CREG heeft nu geen bevoegdheid om rechtstreeks informatie op te vragen over groepsaankopen. Groepsaankopen zijn ook niet opgenomen in de CREG Scan.