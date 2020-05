Gezinnen kunnen profiteren van fors dalende stroom- en gasprijzen. Dat blijkt nog maar eens uit nieuwe cijfers van de federale energiewaakhond Creg. In mei daalden de prijzen nog wat extra.

Voor een gezin met een gemiddeld verbruik daalt de gemiddelde prijs bij leveranciers in mei naar 786 euro per jaar. In april was dat 808 euro, en in januari nog 915 euro. Een jaar geleden bedroeg die gemiddelde jaarfactuur 918 euro.

De reden voor de prijsdalingen is gekend. Een hoog aanbod door een combinatie van veel hernieuwbare energie en draaiende kerncentrales, terwijl de vraag als gevolg van de coronacrisis ondermaats is. Ook het mooie weer zorgt voor dalende prijzen.

De prijs van aardgas daalt eveneens. Een gezin met een gemiddeld verbruik ziet in mei de gemiddelde prijs bij leveranciers dalen naar 882 euro op jaarbasis, tegenover 915 euro in april en meer dan 1.000 euro in januari. Een jaar geleden was dat meer dan 1.300 euro.

De Creg spreekt dan ook van "uitzonderlijke" dalingen van de prijzen op de stroom- en gasmarkt.

