Stookolie wordt vanaf dinsdag weer duurder. Dat meldt de FOD Economie.

Wie meer dan 2.000 liter stookolie (50S) bestelt, betaalt vanaf dinsdag maximaal 1,1875 euro per liter, een stijging met 3,26 cent. Voor bestellingen van minder dan 2.000 liter bedraagt de maximumprijs 1,2194 euro (+3,27 cent).

De stookolieprijs is de afgelopen weken sterk gestegen, onder meer door de hogere olieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Begin maart kostte een liter stookolie nog minder dan 1 euro, op 11 maart piekte de maximumprijs net onder de 1,4 euro per liter (voor bestellingen van minstens 2.000 liter).

