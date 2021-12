Door de aanhoudend hoge inflatie is de spilindex voor de tweede keer in vijf maanden overschreden. Dat betekent dat de sociale uitkeringen, pensioenen en ambtenarenweddes de komende maanden opnieuw met 2 procent stijgen. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het statistiekbureau Statbel.

De inflatie kwam in december uit op 5,71 procent. Dat is nog net iets hoger dan in november, toen de consumptieprijzen gemiddeld 5,64 procent hoger lagen dan een jaar eerder. Het is opnieuw het hoogste niveau sinds juli 2008.

De inflatie wordt al maanden gestuwd door de hoge energieprijzen. Aardgas bijvoorbeeld, is nu bijna dubbel zo duur (+97 procent) als in december vorig jaar. Elektriciteit is 44 procent duurder geworden, huisbrandolie een derde. Diesel en benzine kosten ruim 22 procent meer dan in december 2020. De grootste prijsdalingen op jaarbasis zijn er bij onder meer tv-apparatuur (-11,5 procent), software (-8,2 producten), smartphones (-5 procent) en cacao (-5,2 procent). De inflatie zonder energieproducten bedroeg in december 2,35 procent, tegen 1,88 procent in november.

De spilindex werd opnieuw overschreden. Daardoor zullen de sociale uitkeringen in januari 2022 en de weddes van het overheidspersoneel in februari 2022 met 2 procent aangepast worden aan de gestegen levensduurte. Het Planbureau had die tweede overschrijding sinds augustus voorspeld. Het verwacht zelfs dat de spilindex in augustus 2022 nog een keer overschreden zal worden, waarna de sociale uitkeringen en wedden van het overheidspersoneel voor de derde keer in 13 maanden geïndexeerd zouden worden.

