Sloop- en heropbouwpremie aanvragen kan vanaf 1 maart

In dertien Vlaamse steden geldt al langer een btw-tarief van 6 procent voor wie een gebouw sloopt en er een woning of appartementsgebouw bouwt. Elders betaalt je 21 procent btw. Omdat overal 6 procent btw invoeren mogelijk op Europese bezwaren stoot, heeft de Vlaamse regering beslist om buiten die dertien steden een sloop- en heropbouwpremie in te voeren. Die bedraagt 7.500 euro, 'wat ongeveer overeenkomt met het verschil tussen 6 en 21 procent btw', zo zei Vlaams minister van Financiën Lydia Peeters (Open Vld) donderdag op de bouw- en verbouwbeurs Batibouw in Brussel.

Aanvragen voor de sloop- en heropbouwpremie kunnen vanaf 1 maart worden ingediend, zo bevestigde het Vlaams Energieagentschap. Ze gelden voor omgevingsvergunningen die zijn aangevraagd sinds 1 oktober vorig jaar en tot eind oktober van dit jaar. Er is 15 miljoen euro voor uitgetrokken, wat overeenkomt met 2.000 projecten. De premie is enkel bestemd voor particulieren, en indien ze geen aanspraak kunnen maken op de 6 procent btw voor sloop- en heropbouw. Ook wie sloop en heropbouw apart meldde, kan in aanmerking komen. De premie wordt uitbetaald binnen de drie maanden nadat de sloopwerken zijn vastgesteld.

Sinds 1 februari is daarnaast de vernieuwde renovatiepremie van kracht. Die verenigt de vroegere renovatie- en verbeteringspremie. De vernieuwde renovatiepremie is bestemd voor particulieren en voor woningen die minstens 30 jaar oud zijn. De premie is afhankelijk van het inkomen.