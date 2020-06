De bouwsector vraagt een tijdelijke verlaging van de btw voor nieuwbouw van 21 procent naar 6 procent. Zonder relancemaatregelen dreigen immers faillissementen en banenverlies in de sector. 'Het najaar dreigt faliekant te worden', waarschuwt de Confederatie Bouw.

De Confederatie Bouw en de Federatie van Woningbouwers dringen aan op een 'stevig federaal relancepakket'. Dat moet onder meer extra zuurstof geven aan de sector van de nieuwbouw. Die is immers vandaag volledig aan het stilvallen, klinkt het. 'De orderboekjes zaten vol voor de conacrisis. Maar het probleem is dat er geen orders bijkomen. De komende weken en maanden zullen die orderboeken leeg raken, en dan dreigen problemen'.

De bouwsector waarschuwt dan ook voor faillissementen en banenverlies. 'We krijgen alarmerende signalen binnen, ook van grote bedrijven', klinkt het bij de Confederatie Bouw. 'Als er niks gebeurt, dreigt het najaar faliekant te worden.'

Concreet vraagt de sector een verlaging van de btw naar 6 procent op de eerste 60.000 euro bij de bouw of aankoop van een nieuwbouw voor eigen gebruik of als investering, en met een maximumoppervlakte van 190 m2 (voor een huis) en 100 m2 (voor een appartement).

