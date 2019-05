Samenleven in appartementsgebouwen: een evaluatie van de hervormde wet op mede-eigendom

Laurenz Verledens vastgoedexpert bij Trends

De nieuwe wet op de mede-eigendom vereenvoudigt het samenleven in appartementsgebouwen. De mede-eigenaars kunnen ook makkelijker beslissingen nemen, bijvoorbeeld over de sloop en heropbouw van het gebouw. Maar of dat ook zal leiden tot een versnelde vernieuwing van ons appartementenpatrimonium, is nog maar de vraag.

© Gettyimages