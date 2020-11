Het aantal woningen in Vlaanderen is gestegen tot 3,26 miljoen begin dit jaar. Het gaat om een toename met meer dan 40.000 op één jaar tijd. Dat blijkt donderdag uit gegevens van Statistiek Vlaanderen.

Tussen 2001 en 2020 is het aantal woningen met 19 procent gestegen, wan neerkomt op een gemiddelde stijging van 1 procent per jaar. 'In de meest recente jaren is er sprake van een versnelling in de woningbouw', benadrukt Statistiek Vlaanderen. Terwijl er in de periode van 2001 tot 2017 jaarlijks tussen de 20.000 en 31.000 woningen bijkwamen, waren er dat in 2018 ruim 38.000 en in 2019 dus meer dan 40.000.

Het grootste deel van de woningen blijven huizen in open bebouwing. Zij vertegenwoordigen 27,9 procent van de woningvoorraad. Het aandeel van de appartementen groeit wel gestaag, tot 27,1 procent begin dit jaar. Daarna volgen rijhuizen (21,4 procent) en halfopen bebouwingen (18,4 procent).

De meeste woningen zijn met voorsprong terug te vinden in de steden Antwerpen (273.518) en Gent (147.049). Brugge (64.546), Leuven (63.955) en Oostende (51.082) vervolledigen de top vijf.

