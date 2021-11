Dit jaar zijn al ruim 30 keer meer thuisbatterijen geïnstalleerd dan tijdens heel vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van netbeheerder Fluvius en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) die VRT NWS opvroeg. De hoge elektriciteitsprijs maakt de installatie van zo'n batterij interessanter. Ook de afschaffing van de terugdraaiende teller heeft heel wat eigenaars van zonnepanelen overtuigd.

Wie de stroom van zijn zonnepanelen niet (helemaal) verbruikt, plaatst die meestal op het elektriciteitsnet, maar sinds de afschaffing van de terugdraaiende teller is dat niet meer zo interessant. Met een thuisbatterij kun je die stroom ook opslaan om later wel zelf te gebruiken.

Een thuisbatterij kost je -plaatsing en btw inbegrepen- minstens 5.000 euro. Om die investering toch wat aan te moedigen, voorziet de Vlaamse overheid met Europese steun een premie voor de aanschaf ervan. En met succes, want dit jaar zijn al ruim 11.000 thuisbatterijen geïnstalleerd. Het gaat om cijfers van begin november.

Ter vergelijking: in heel 2020 zijn 337 thuisbatterijen geïnstalleerd. Dit jaar zijn dat er dus al ruim 30 keer meer. Voor een groot deel van die thuisbatterijen wordt ook een premie aangevraagd. Het gaat om zowat 7.000 aangevraagde premies. Ook dat is een grote toename.

Die forse stijging heeft onder meer te maken met de hoge elektriciteitsprijs. Voor veel eigenaars van zonnepanelen was een thuisbatterij tot voor kort een minder interessante investering, maar door de stijgende prijzen proberen veel mensen te vermijden dat ze veel stroom van het net verbruiken.

