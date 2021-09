Registratierechten omlaag voor gezinswoning, omhoog voor tweede eigendom

De Vlaamse regering sleutelt aan de tarieven van de registratierechten. Wie een appartement of huis koopt om zelf in te gaan wonen, zal binnenkort nog maar 3 in plaats van 6 procent registratierechten op die aankoop moeten betalen. Voor wie een tweede verblijf koopt of een huis om te verhuren, gaat het tarief van 10 naar 12 procent.

Maandagmiddag legt Vlaams minister-president Jan Jambon de Septemberverklaring van zijn regering af. In die verklaring zitten de plannen van de Vlaamse regering voor het komende werkjaar en de krachtlijnen van de begroting voor volgend jaar. Eerder lekte al uit dat dienstencheques niet duurder worden, de jobkorting voor lage lonen dan toch wordt ingevoerd en dat de uitkeringen voor kinderbijslag in een trager tempo zullen stijgen. De regering gaat ook verder sleutelen aan de registratierechten. Naast de daling van 6 naar 3 procent voor gezinswoningen en de stijging van 10 naar 12 procent voor tweede eigendommen, is er ook een verlaging voorzien voor wie opteert voor een ingrijpende energetische renovatie. Voor die renovaties was het tarief al verlaagd naar 5 procent. Dat tarief zou nu verder dalen naar 1 procent om op die manier de energetische renovaties een impuls te geven.