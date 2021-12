Voor de Belgische vastgoedmarkt was 2021 op verschillende vlakken een recordjaar. Nooit eerder werden zoveel huizen en appartementen verkocht in één jaar, zo blijkt uit de jongste Notarisbarometer.

In Vlaanderen werd zelfs 14,7 procent meer vastgoed verkocht, met de meeste activiteit in Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen. In 2020 was er nog een daling van het aantal transacties met 2,7 procent en 4,4 procent in Vlaanderen. Tegenover 2019, het vorige recordjaar, gaat het om een toename met ruim 10 procent.

Bij de notarissen is men verrast door deze evolutie, want men had de impact van corona negatiever ingeschat, klinkt het. En ook de prijzen stonden nooit eerder zo hoog. Een huis kost nu gemiddeld 297.611 euro in België (+7,5 procent). Rekening houdend met de inflatie gaat het om een reële prijsstijging van 4,6 procent of zo'n 13.000 euro op een jaar tijd.

In Vlaanderen kost een gemiddeld huis nu 329.747 euro (+7,6 procent). Voor een appartement moet nu gemiddeld 257.228 euro neergeteld worden in België (+5,2 procent). Rekening houdend met de inflatie, bedroeg de reële prijsstijging 6.000 euro (+2,3 procent). In Vlaanderen steeg de gemiddelde prijs van een appartement met 5,7 procent tot 262.414 euro. Als gevolg van corona zijn ruime appartementen met drie slaapkamers nog altijd populair, klinkt het.

Maar toch zien de notarissen eerste tekenen van afkoeling op de vastgoedmarkt, met name in de tweede jaarhelft. Het aantal vastgoedtransacties lag dan iets lager (-11,3 procent) dan in de eerste jaarhelft. In 2020 was er tegen het jaareinde nog een scherpe toename, in 2019 waren beide jaarhelften in evenwicht. 'We zagen deze trend in de drie regio's. Dat de markt wat afkoelt, zorgt ervoor dat er weer wat meer evenwicht is tussen vraag en aanbod, tussen kopers en verkopers', zegt Bart van Opstal van de Federatie van het Notariaat.

Wachten met kopen

Voor het goedkoopste segment (tot 300.000 euro) was er op kwartaalbasis een daling van de prijzen in de laatste drie maanden. De voorbije jaren was er in de laatste maanden in dat segment een prijsstijging tegenover het derde kwartaal. Van Opstal: 'Hopelijk is dit een eerste voorzichtige indicatie dat er aan de aanhoudende prijsstijgingen in het goedkoopste segment stilaan een einde komt. Wat zeker ook meespeelt, is dat sommige kopers van een eerste woning in Vlaanderen wachten met kopen tot 2022. Zo kunnen ze genieten van de verminderde registratierechten.'

De prijzen van woningen stegen het voorbije jaar overal in Vlaanderen, met als uitschieters Antwerpen (+8,4 procent) en Vlaams-Brabant (+8,5 procent). In West-Vlaanderen was de prijsstijging het kleinst (+4,9 procent). Voor appartementen was de toename dan weer het grootste in Oost-Vlaanderen (+8,8 procnet) en Vlaams-Brabant (+8,7 procent). West-Vlaanderen kende ook hier de kleinste prijsstijging (+4,3 procent). De helft van de kopers in 2021 was tussen 31 en 50 jaar. Hun aandeel nam de afgelopen jaren lichtjes toe. Het aandeel van de jongere kopers (-30 jaar), nam de laatste jaren dan weer af: in 2021 ging het om 24,3 procent van de kopers. Het aandeel 65-plussers bleef stabiel.

Notaris van Opstal: 'Jonge kopers hadden het wat moeilijker op de markt omdat 30-plussers een stuk actiever waren: ze kochten een woning voor zichzelf of om te verhuren.'

In Vlaanderen werd zelfs 14,7 procent meer vastgoed verkocht, met de meeste activiteit in Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen. In 2020 was er nog een daling van het aantal transacties met 2,7 procent en 4,4 procent in Vlaanderen. Tegenover 2019, het vorige recordjaar, gaat het om een toename met ruim 10 procent.Bij de notarissen is men verrast door deze evolutie, want men had de impact van corona negatiever ingeschat, klinkt het. En ook de prijzen stonden nooit eerder zo hoog. Een huis kost nu gemiddeld 297.611 euro in België (+7,5 procent). Rekening houdend met de inflatie gaat het om een reële prijsstijging van 4,6 procent of zo'n 13.000 euro op een jaar tijd. In Vlaanderen kost een gemiddeld huis nu 329.747 euro (+7,6 procent). Voor een appartement moet nu gemiddeld 257.228 euro neergeteld worden in België (+5,2 procent). Rekening houdend met de inflatie, bedroeg de reële prijsstijging 6.000 euro (+2,3 procent). In Vlaanderen steeg de gemiddelde prijs van een appartement met 5,7 procent tot 262.414 euro. Als gevolg van corona zijn ruime appartementen met drie slaapkamers nog altijd populair, klinkt het. Maar toch zien de notarissen eerste tekenen van afkoeling op de vastgoedmarkt, met name in de tweede jaarhelft. Het aantal vastgoedtransacties lag dan iets lager (-11,3 procent) dan in de eerste jaarhelft. In 2020 was er tegen het jaareinde nog een scherpe toename, in 2019 waren beide jaarhelften in evenwicht. 'We zagen deze trend in de drie regio's. Dat de markt wat afkoelt, zorgt ervoor dat er weer wat meer evenwicht is tussen vraag en aanbod, tussen kopers en verkopers', zegt Bart van Opstal van de Federatie van het Notariaat. Wachten met kopenVoor het goedkoopste segment (tot 300.000 euro) was er op kwartaalbasis een daling van de prijzen in de laatste drie maanden. De voorbije jaren was er in de laatste maanden in dat segment een prijsstijging tegenover het derde kwartaal. Van Opstal: 'Hopelijk is dit een eerste voorzichtige indicatie dat er aan de aanhoudende prijsstijgingen in het goedkoopste segment stilaan een einde komt. Wat zeker ook meespeelt, is dat sommige kopers van een eerste woning in Vlaanderen wachten met kopen tot 2022. Zo kunnen ze genieten van de verminderde registratierechten.' De prijzen van woningen stegen het voorbije jaar overal in Vlaanderen, met als uitschieters Antwerpen (+8,4 procent) en Vlaams-Brabant (+8,5 procent). In West-Vlaanderen was de prijsstijging het kleinst (+4,9 procent). Voor appartementen was de toename dan weer het grootste in Oost-Vlaanderen (+8,8 procnet) en Vlaams-Brabant (+8,7 procent). West-Vlaanderen kende ook hier de kleinste prijsstijging (+4,3 procent). De helft van de kopers in 2021 was tussen 31 en 50 jaar. Hun aandeel nam de afgelopen jaren lichtjes toe. Het aandeel van de jongere kopers (-30 jaar), nam de laatste jaren dan weer af: in 2021 ging het om 24,3 procent van de kopers. Het aandeel 65-plussers bleef stabiel. Notaris van Opstal: 'Jonge kopers hadden het wat moeilijker op de markt omdat 30-plussers een stuk actiever waren: ze kochten een woning voor zichzelf of om te verhuren.'