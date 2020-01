In 2019 werden bijna 310.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten, voor een totaalbedrag van bijna 42 miljard euro. Het gaat om een absoluut recordjaar, onder meer door de zeer lage rentevoeten en de afschaffing van de woonbonus, blijkt vrijdag uit cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

Herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, steeg het aantal kredietaanvragen in 2019 met bijna 16 procent, terwijl het aantal verstrekte kredietovereenkomsten steeg ten opzichte van 2018 met iets meer dan 22 procent. In bedrag was er eveneens een stijging met respectievelijk 17 en 24 procent.

Volgens BVK is de stijging te danken aan de zeer lage rentevoeten voor hypothecaire kredieten, die de vraag heel het jaar bleef stimuleren. Het was echter vooral de afschaffing van de woonbonus die het aantal kredietovereenkomsten deed pieken in het vierde kwartaal. Uit de Notarisbarometer van de Federatie van het Notariaat bleek ook dat het aantal vastgoedtransacties in Vlaanderen met 10,8 procent toenam.

'Door de zeer lage rentevoeten voor hypothecaire kredieten zat de kredietsector de laatste jaren telkens al op recordkoers. 2019 breekt evenwel opnieuw alle records met een bedrag van 42 miljard euro aan hypothecaire kredieten. Door de tijdig aangekondigde afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen werd in het vierde kwartaal zelfs het nooit eerder geziene bedrag van 14,7 miljard euro aan verstrekte kredieten per kwartaal gehaald', een stijging met 60 procent, zegt Ivo Van Bulck, Secretaris-generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet. 'Die stijging is zowel voelbaar bij kredieten voor de aankoop, voor de bouw als voor de renovatie van een woning.'

Herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, steeg het aantal kredietaanvragen in 2019 met bijna 16 procent, terwijl het aantal verstrekte kredietovereenkomsten steeg ten opzichte van 2018 met iets meer dan 22 procent. In bedrag was er eveneens een stijging met respectievelijk 17 en 24 procent. Volgens BVK is de stijging te danken aan de zeer lage rentevoeten voor hypothecaire kredieten, die de vraag heel het jaar bleef stimuleren. Het was echter vooral de afschaffing van de woonbonus die het aantal kredietovereenkomsten deed pieken in het vierde kwartaal. Uit de Notarisbarometer van de Federatie van het Notariaat bleek ook dat het aantal vastgoedtransacties in Vlaanderen met 10,8 procent toenam. 'Door de zeer lage rentevoeten voor hypothecaire kredieten zat de kredietsector de laatste jaren telkens al op recordkoers. 2019 breekt evenwel opnieuw alle records met een bedrag van 42 miljard euro aan hypothecaire kredieten. Door de tijdig aangekondigde afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen werd in het vierde kwartaal zelfs het nooit eerder geziene bedrag van 14,7 miljard euro aan verstrekte kredieten per kwartaal gehaald', een stijging met 60 procent, zegt Ivo Van Bulck, Secretaris-generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet. 'Die stijging is zowel voelbaar bij kredieten voor de aankoop, voor de bouw als voor de renovatie van een woning.'