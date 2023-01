Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) verzet zich nog altijd tegen het capaciteitstarief dat op 1 januari in werking is getreden. Demir heeft afgelopen zomer een rechtszaak aanhangig gemaakt bij het hof van beroep. De eerste zitting vindt plaats op 25 januari.

Het tarief discrimineert, volgens Demir, omdat slechts 33 procent een digitale meter heeft, die het piekverbruik kan meten. Ze is niet zinnens het tarief retroactief terug te draaien, als ze gelijk krijgt. "We willen geen chaos", zei ze in het Vlaams Parlement. Sinds 1 januari is het capaciteitstarief van kracht, een nieuw onderdeel op de elektriciteitsfactuur. Het gaat om een stukje van de netkosten, die zullen afhangen van het zogenoemde piekverbruik. Of u iets meer of iets minder netkosten zult betalen dan in 2022, hangt deels van uzelf af.Het capaciteitstarief zal zeker een derde van de gezinnen opzadelen met een elektriciteitsfactuur die op jaarbasis tussen de 20 en de 100 euro hoger ligt, zo berekende de Universiteit Gent op vraag van minister Demir. Maar het zou ook best kunnen dat u in 2023 minder netkosten zult betalen dan in 2022.Wat heeft u zelf in de hand? Hoe wordt het piekvermogen berekend? En wat telt niet mee voor het piekvermogen? In dit overzicht behandelden we de meest voorkomende vragen.