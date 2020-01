Gemiddeld 38 euro: zoveel betalen huurders van een sociale woning in Vlaanderen gemiddeld meer, sinds op 1 januari de nieuwe berekening van de huurprijs van kracht werd. Dat blijkt uit cijfers van PVDA. Vlaams minister van Wonen Mathias Diependaele (N-VA) houdt de mogelijkheid van een beperkte herziening open, zo schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws maandag.

'De huurinkomsten stijgen bij alle huisvestingsmaatschappijen die we hebben onderzocht, met gemiddeld 38 euro. Maar ook prijsstijgingen van 200 euro zijn jammer genoeg geen uitzonderingen', zegt Tom De Meester, Vlaams Parlementslid van de PVDA. 'Maar liefst 76 procent van de sociale huurders moet sinds 1 januari meer huur betalen. Bij vier huisvestingsmaatschappijen is dat zelfs 90 procent.'

Volgens Vlaams minister van Wonen Mathias Diependaele (N-VA) is het studiewerk van PVDA afkomstig van cijfers van slechts tien van de tachtig sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's). Pas tegen 31 januari, aanstaande vrijdag dus, moeten alle SHM's hun nieuwe prijzen doorgestuurd hebben en zal dus een volledig beeld mogelijk zijn van de evolutie van de sociale huurprijzen. Maar na acht jaar was een regularisatie van de prijs wel nodig, zegt Diependaele. 'De nieuwe berekening is ook correcter: wie inwonende kinderen met een job heeft, heeft immers een groter inkomen. Dat tellen we voortaan mee. Gaan de kinderen daarna het huis uit, zal de huurprijs dan ook dalen.'

Voor PVDA moet de nieuwe berekening teruggedraaid worden, maar daar kan volgens minister Diependaele geen sprake van zijn. Hij laat daarentegen wel de mogelijkheid open om de regeling nog aan te passen. 'Maar alleen voor mensen met inwonende volwassenen met een handicap, die ouder zijn dan 21 jaar', zegt Diependaele. 'Hun inkomensvervangende tegemoetkoming wordt ook meegeteld. Misschien is daar een bijsturing nodig.'

