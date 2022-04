Het zijn slechte tijden voor wie vastgoed wil kopen. Lenen is al een pak duurder geworden, net zoals renoveren en verbouwen door de stijgende grondstoffenkosten. Dat alles, in combinatie met de fors gestegen energieprijzen, maakt dat kopers meer dan ooit letten op de energiezuinigheid van woningen.

Kandidaat-kopers van vastgoed hebben heel wat zorgen. De hypothecaire rente gaat pijlsnel hoger. Drie weken geleden nam de gemiddelde vaste rente voor hypothecaire kredieten met een looptijd van 20 jaar nog maar de kaap van 2 procent. Vandaag bedraagt die gemiddelde rente al meer dan 2,5 procent. Daar komt nog eens bovenop dat door de stijgende grondstofprijzen het verbouwen en energetisch renoveren van woningen duurder wordt. De grondstoffenprijzen in de bouw stegen tussen januari en maart met gemiddeld 12 procent.

Tegelijkertijd is energiezuinigheid door de hogere energieprijzen nu belangrijker dan ooit. "Vandaag is een van de eerste en belangrijkste vragen die mensen stellen als ze een woning binnenkomen: wat is de waarde van het Energieprestatiecertificaat of EPC? Vroeger was dat maar een document. Vandaag is het EPC een heel belangrijke tool bij de verkoop van een pand", zegt Guy Van Alsenoy, commercieel directeur van Hillewaere Vastgoed, aan tv-zender Kanaal Z.

Het EPC geeft een inschatting van het energieverbruik van een woning of appartement. "Het zijn voornamelijk de 40-plussers die er veel aandacht aan besteden. Zij beginnen dikwijls aan hun tweede woning en weten ook wat het allemaal kan kosten om een woning in orde te zetten."

De focus op energiezuinigheid maakt ook dat de prijzen van oudere, grotere woningen die onvoldoende energiezuinig zijn, onder druk staan. Het is in deze categorie vandaag moeilijker om de vraagprijs aan te houden, volgens Hillewaere Vastgoed.

