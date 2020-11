Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) gaat de komende twee jaar een recordbedrag van 124 miljoen euro investeren in asbestafbouw.

Anno 2020 bevatten nog ruim 2,7 miljoen woningen in Vlaanderen de kankerverwekkende stof. Om asbestverwijdering te versnellen in particuliere woningen komt er voor het eerst een verhoogde premie wanneer isoleren gepaard gaat met asbestverwijdering. 'In het belang van de gezondheid van de mensen verzesvoudigen we onze inspanningen', zegt Demir in een persbericht.

Het is precies negen jaar geleden dat in Brussel een van de eerste asbestprocessen uit de Belgische geschiedenis gepleit werd. Voor de burgerlijke rechtbank vroegen de nakomelingen van een vrouw uit de provincie Antwerpen een schadevergoeding van de firma Eternit omdat die goed op de hoogte was van de schadelijkheid van asbest, maar het product toch verder produceerde. Asbestvezels hechten zich vast in de longen en kunnen de ademhaling ernstig bemoeilijken. Ze kunnen leiden tot asbestose, een ongeneeslijke stoflong. Maar ook tot mesothelioom (longvlieskanker). Die ziektes ontdekken artsen soms pas 30 jaar na de blootstelling aan asbest.

Premie

Vorig jaar verhoogde Demir het voorziene budget met 4,5 miljoen euro om in de hele provincie Limburg aan asbestverwijdering aan huis te doen. Eerder dit jaar verhoogde ze het voorziene budget van 1,5 miljoen euro naar 11,625 miljoen euro extra voor asbestafbouw in Vlaanderen. Tussen 2015 en 2020 werd door opeenvolgende Vlaamse regeringen in totaal 51 miljoen euro besteed aan asbestafbouwbeleid. Demir gaat nu 124 miljoen euro investeren op twee jaar tijd.

84 miljoen euro wordt gebruikt om in 2021 en 2022 een verhoogde isolatiepremie te geven voor dak- en buitenmuurisolatie bij residentiële en niet-residentiële gebouwen wanneer de verwijdering van asbest gepaard gaat met het isoleren van de spouwmuren of het dak. Vanaf 1 januari komt bovenop de isolatiepremie een forfaitaire premie van 8 euro per vierkante meter wanneer gelijktijdig asbestleien, een asbesthoudend onderdak of asbesthoudende gevelbekleding worden verwijderd.

Volgens OVAM schuilt er in particuliere woningen nog zo'n 910.000 ton asbest in meer dan 3.500 verschillende toepassingsvormen, zowel in buitenmuren als in daken. Verder gaat 40 miljoen euro naar asbestverwijdering in voornamelijk scholen of zorginstellingen via sectorprotocollen. Ook protocollen met lokale besturen voor asbestverwijdering en -ophaling aan huis kan.

