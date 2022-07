Pleegouders en -kinderen zijn woensdag in een pleegzorgbad gesprongen samen met acteurs en tv-makers Thomas De Smet en Héritier Tipo. Daarmee is het startschot gegeven voor de campagne 'Een duik in een pleegzorgbad', waarmee Pleegzorg Vlaanderen tijdens de zomermaanden op zoek gaat naar nieuwe pleeggezinnen.

Pleegzorg Vlaanderen is voortdurend op zoek naar nieuwe kandidaat-pleeggezinnen. 'Hoewel het aantal pleeggezinnen jaar na jaar groeit, blijft de vraag naar opvang nog sterker toenemen. We zien ook dat pleeggezinnen zich minder kandidaat stellen voor de opvang van pubers, kinderen met een handicap of broers en zussen die we graag samenhouden', zegt Jan Brocatus, woordvoerder van Pleegzorg Vlaanderen.

Daarom wordt deze zomer een campagne op poten gezet om nieuwe pleeggezinnen te zoeken. De campagne ging woensdag van start met de Grote Pleegzorgplons in het deelnemende zwembad LAGO Abdijkaai in Kortrijk. Deze zomer werkt Pleegzorg Vlaanderen samen met bijna 70 zwembaden om pleegzorg in de kijker te zetten

