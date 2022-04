Zet de verwarming een graadje lager, laat de auto wat vaker staan en warm eten op in de microgolf. Het zijn tips uit een nieuwe campagne van de federale overheid om energie te besparen, de energieafhankelijkheid van Rusland te verminderen en zo ook Oekraïne te helpen.

'Elf miljoen kleine beetjes, dat maakt een heel groot verschil', zegt minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen), die de campagne donderdag voorstelde.

Het gaat om een 'positieve informatiecampagne met praktische tips om slim om te gaan met energie', 'zonder verplichtingen of verboden', klinkt het.

De campagne omvat onder meer een radiospot op alle nationale zenders. Er is ook een website gelanceerd, ikhebimpact.be.

De overheid geeft zelf het goede voorbeeld door de verwarming in de federale overheidsgebouwen een graad lager te zetten. Van der Straeten benadrukt nog dat er op dit moment geen problemen zijn met de energiebevoorrading.

5 Tips van de overheid: Zet de verwarming een graad lager. Verwarm alleen de ruimtes waar je bent en sluit de deuren van kamers die je niet verwarmt, zoals je slaapkamer of berging. De helft van al het gas in België wordt verbruikt door onze huishoudens. Vooral voor het verwarmen van woningen. Zet de verwarming een uur vroeger op nachtstand. Zet je verwarming op 15 graden een uur voor je gaat slapen of een uur voor je van huis vertrekt. De warmte blijft nog lang genoeg in huis hangen. Heb je vloerverwarming? Zet je thermostaat dan niet lager dan 17 of 18, anders duurt het in de ochtend lang voordat je huis is opgewarmd. Let op energievreters. Wil je een nieuwe wasmachine, televisie of diepvriezer kopen?Hou dan rekening met het energielabel. Ontdooi je diepvriezerzodra je ijsafzetting vaststelt. Een ijslaag van 2 mm verbruikt 10% meer energie. Het verbruik van de diepvriezer hangt af van het verschil met de externe temperatuur. Plaats hem dus in een kelder, een garage of in een andere niet-verwarmde ruimte. Verplaats je slim. Kies voor wandelen, de step of de fiets voor korte afstanden. Neem voor langere trajecten waar mogelijk de bus, tram, metro of trein in plaats van de auto. Of je nu met een benzine-, diesel- of elektrische auto rijdt, kies voor zuinig rijden. Wanneer je bijvoorbeeld 100 km/uur rijdt op de snelweg in plaats van de maximumsnelheid bespaar je 10% tot 15% op je brandstofverbruik. 30% van de ruwe aardolie in België komt uit Rusland. 30% van de CO2-uitstoot in België is afkomstig van mobiliteit. Kook op een slimme manier. Kies voor de microgolf om iets op te warmen.Die verslindt tot 4 keer minder energie dan inductie of een gasvuur. Als je kookt op inductieplaten verbruik je geen gas en het energierendement is hoger. Bij een inductieplaat gaat 90% van de opgewekte energie effectief naar het opwarmen van de pan, terwijl dat bij een gasvuur slechts 60% is. Koken op inductie is ook veiliger. Je hebt geen open vuur, er is geen kans op een gaslek en aan de inductieplaat kan je je niet verbranden. Die gaat vanzelf uit wanneer je de pan verwijdert. Bovendien is een inductieplaat makkelijk schoon te maken. Ook tijdens het koken, helpen kleine gewoontes zoals een deksel op de pot.

De overheid spoort de gezinnen ook aan om zich nu al voor te bereiden op komende winter, en te investeren in zaken als zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp. De website linkt door naar de verschillende regionale premiestelsels die daarvoor in het leven zijn geroepen.

De campagne volgt het voorbeeld van gelijkaardige initiatieven in Frankrijk, Nederland en Duitsland. Dat laatste land heeft intussen net als Oostenrijk en Italië de eerste fase van de Europese noodplannen geactiveerd. Die drie landen zijn in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen uit Rusland. België is dat veel minder, benadrukt Van der Straeten, en dus stelt het probleem van bevoorradingszekerheid zich hier op dit moment niet.

Ons land importeert 6 procent van het aardgas uit Rusland, in Duitsland is dat een veelvoud. Daar komt bij dat België goed geïnterconnecteerd is, met onder meer de haven van Zeebrugge die een draaischijf is voor LNG. 'We volgen het elke dag nauw op met netbeheerder Fluxys en stellen vast dat het aardgas gewoon stroomt. We hebben geen problemen om de eigen gezinnen en industrie te bevoorraden en kunnen nog leveren aan de buurlanden', verzekert de minister.

België is wél voorbereid mocht de situatie zich voordoen, zegt Van der Straeten. In absolute nood - de derde fase in de driedelige noodplannen - kan dat leiden tot een beperking van de doorvoer van energie naar andere landen en de vraag, vooral aan de industrie, om het verbruik te verminderen.

Voor aardolie en uranium is België overigens meer afhankelijk van Rusland dan voor gas. Ons land importeert 30 procent van de totale aardolie-invoer uit Rusland, voor uranium gaat het om 20 procent.

'Elf miljoen kleine beetjes, dat maakt een heel groot verschil', zegt minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen), die de campagne donderdag voorstelde.Het gaat om een 'positieve informatiecampagne met praktische tips om slim om te gaan met energie', 'zonder verplichtingen of verboden', klinkt het. De campagne omvat onder meer een radiospot op alle nationale zenders. Er is ook een website gelanceerd, ikhebimpact.be. De overheid geeft zelf het goede voorbeeld door de verwarming in de federale overheidsgebouwen een graad lager te zetten. Van der Straeten benadrukt nog dat er op dit moment geen problemen zijn met de energiebevoorrading.De overheid spoort de gezinnen ook aan om zich nu al voor te bereiden op komende winter, en te investeren in zaken als zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp. De website linkt door naar de verschillende regionale premiestelsels die daarvoor in het leven zijn geroepen. De campagne volgt het voorbeeld van gelijkaardige initiatieven in Frankrijk, Nederland en Duitsland. Dat laatste land heeft intussen net als Oostenrijk en Italië de eerste fase van de Europese noodplannen geactiveerd. Die drie landen zijn in grote mate afhankelijk van fossiele brandstoffen uit Rusland. België is dat veel minder, benadrukt Van der Straeten, en dus stelt het probleem van bevoorradingszekerheid zich hier op dit moment niet. Ons land importeert 6 procent van het aardgas uit Rusland, in Duitsland is dat een veelvoud. Daar komt bij dat België goed geïnterconnecteerd is, met onder meer de haven van Zeebrugge die een draaischijf is voor LNG. 'We volgen het elke dag nauw op met netbeheerder Fluxys en stellen vast dat het aardgas gewoon stroomt. We hebben geen problemen om de eigen gezinnen en industrie te bevoorraden en kunnen nog leveren aan de buurlanden', verzekert de minister. België is wél voorbereid mocht de situatie zich voordoen, zegt Van der Straeten. In absolute nood - de derde fase in de driedelige noodplannen - kan dat leiden tot een beperking van de doorvoer van energie naar andere landen en de vraag, vooral aan de industrie, om het verbruik te verminderen. Voor aardolie en uranium is België overigens meer afhankelijk van Rusland dan voor gas. Ons land importeert 30 procent van de totale aardolie-invoer uit Rusland, voor uranium gaat het om 20 procent.