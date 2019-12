Dit jaar hebben 10 procent minder Belgen een appartement of een villa in Spanje gekocht. Dat ligt onder meer aan de onzekere internationale context en een nieuwe regelgeving rond hypotheekleningen. "Maar de komende weken zijn er ongetwijfeld koopjes te doen", zegt Marleen De Vijt, de CEO van het vastgoedkantoor Azull.

Op basis van de officiële statistieken van de Spaanse registratiekantoren hebben 2751 Belgen in de eerste negen maanden van 2019 een Spaans appartement of villa gekocht. Dat is 10,7 procent minder dan in dezelfde periode van vorig jaar. Vooral het eerste kwartaal was met 883 transacties een pak minder dan de 1084 van de eerste drie maanden in 2018. Een latere paasvakantie is een van de verklaringen. We zagen wel een herstel richting respectievelijk 924 en 944 aankopen in het tweede en het derde kwartaal. Maar de klap van 18,5 procent in het eerste kwartaal werd lang niet goedgemaakt. Op basis van voorlopige cijfers voor het laatste kwartaal van dit jaar zal dat ook niet meer gebeuren en zullen we wellicht in de buurt van een daling van 10 procent eindigen.

Internationale onzekerheid

We zijn niet de enige Europeanen die dit jaar minder hebben gekocht in Spanje. Ook onder meer de Britten en de Duitsers hebben significant minder gekocht dan in 2018. Het totale aantal vastgoedtransacties in Spanje (ruim 386.000 na negen maanden) is maar lichtjes gedaald, maar dat heeft alles te maken met een ijzersterk eerste kwartaal (bijna 134.000 aankopen, +3,8% tegenover 2018), maar sindsdien zien we duidelijk dat de klad erin is gekomen met nog 130.000 transacties in het tweede kwartaal en 122.500 in het derde kwartaal. Er is natuurlijk de onzekere internationale context met de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China die de groei in Europa serieus heeft aangetast en tot onzekerheid heeft geleid. De brexit raakt maar niet opgelost en Spanje was haast het hele jaar in verkiezingsmodus.

Raf Jacobs, de CEO van het vastgoedkantoor Inspire Boutique Apartments, wijst ook op de wijzigingen van de regelgeving rond hypotheekleningen. Die zijn in het voordeel van de koper, maar zorgen ervoor dat er meer tijd over gaat voor de akte kan worden verleden. Dat heeft het aantal transacties in het derde kwartaal onder druk gezet. Ter relativering moet wel worden gezegd dat 2018 het vierde jaar op rij was dat het aantal transacties in Spanje een dubbelcijferige groei kon voorleggen (+11,3% in 2018).

Jacobs, die geregeld publiceert over de Spaanse vastgoedmarkt, spreekt over een adempauze in de opwaartse cyclus. "We zitten in een lange, geleidelijk stijgende cyclus die nog tot 2023 of zelfs 2024 kan aanhouden", stelt Jacobs overtuigd. "De onderhandelingen kunnen wel wat langer duren dan de voorbije jaren omdat de verkopers hun prijzen nog te hoog zetten."

Einde prijsstijging

Weinig of niks aan de hand dus. Maar dat is niet de analyse van Marleen De Vijt, de CEO van de marktleider voor SpanjeAzull. Zon, zee en strand, 30 procent goedkoper leven en een verbetering van de levenskwaliteit zijn belangrijke redenen waarom Belgen en anderen graag een tweede verblijf in Spanje kopen. Maar er is ook de prijs. De vastgoedprijzen liggen in Spanje nog een stuk lager dan bijvoorbeeld in Frankrijk en Italië.

"Alleen zijn de prijzen de afgelopen jaren wat té hard gestegen en vermits mensen maar een bepaalde som willen besteden, is het aantal transacties vanuit België teruggelopen. Zo simpel zie ik de verklaring", aldus De Vijt.

We zien inderdaad een afname in de prijsstijging dit jaar. Op jaarbasis was er eind september nog een stijging met 7,7 procent, conform de verwachtingen eerder dit jaar. Maar in het derde kwartaal was de stijging nog maar 3 procent. Sommige instituten verwachten voor 2020 en 2021 nog maar een beperkte prijsstijging. De Vijt durft zelfs de verwachting uit te spreken dat de prijzen kunnen zakken volgend jaar. "De markt moet zich weer aanpassen. De combinatie van een te groot aanbod aan nieuwe projecten en de stevige voorafgaande prijsstijgingen moet worden gecorrigeerd."

Korting afdwingen

Dan maar wachten met de aankoop van een Spaans tweede verblijf? "De komende weken zijn er ongetwijfeld koopjes te doen omdat heel wat projectontwikkelaars hun jaar, dat tot nog toe veel minder is geworden dan verwacht, nog enigszins willen redden door diep te gaan met hun prijzen.", zegt De Vijt. "Maar globaal is er inderdaad geen haast meer bij om te kopen. Langer onderhandelen om toch minstens 5 procent korting te bekomen, is de boodschap. Dat was de afgelopen periode niet mogelijk. Toen moest je de vraagprijs aanvaarden om te kunnen kopen."