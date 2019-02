Opnieuw uitstel voor digitale meters?

De digitale meter moet consumenten meer inzicht geven in hun energieverbruik en zal toelaten dat de meterstanden automatisch worden doorgestuurd. In een later stadium moeten ze een slim gebruik van het elektriciteitsnet mogelijk maken, met toestellen die bijvoorbeeld zichzelf inschakelen op een moment dat de stroom goedkoper is.

De invoering was voorzien voor januari, maar werd eind vorig jaar uitgesteld tot 1 juli 2019. Toenmalig Energieminister Bart Tommelein (Open Vld) verzekerde toen dat bezitters van zonnepanelen gedurende 15 jaar van het rendement van de terugdraaiende teller zouden kunnen blijven genieten. De regering is echter enkel bevoegd om het onderdeel elektriciteit in de elektriciteitsprijs virtueel te laten terugdraaien. Voor de distributienettarieven is de onafhankelijke energieregulator Vreg bevoegd en die wil de meter slechts één jaar laten terugdraaien.

'We wachten nu al enkele maanden op een initiatief van Open Vld om het Energiedecreet aan te passen', zegt Andries Gryffroy van N-VA. 'Van een voorstel voor compenserende maatregelen voor de eigenaars van zonnepanelen hebben we nog niets gezien.'

'Ik krijg veel bezorgde mails met vragen over zonnepanelen, maar zolang er niets is vastgelegd, kan ik geen duidelijkheid geven', zegt Robrecht Bothuyne (CD&V). 'Dit is nefast voor de investeringszekerheid, die er moet zijn om mensen te overtuigen om een keuze voor hernieuwbare energie te maken.' Vorig jaar daalde het nieuw geïnstalleerde vermogen aan zonnepanelen al.

Volgens Bothuyne is het geen vijf voor twaalf, maar één voor twaalf om de lanceringsdatum nog te halen. 'We hebben nog enkele dagen, geen weken meer.'

Energieminister Lydia Peeters (Open Vld) zegt dat er momenteel overleg loopt met de Vreg. 'Indien er de komende periode geen duidelijkheid komt over het rendement van de prosumenten, rollen we bij hen de digitale meter niet prioritair uit', is te horen bij haar kabinet. 'Het vertrouwen in zonne-energie en het draagvlak voor hernieuwbare energie is steen voor steen weer opgebouwd, we kunnen niet toelaten dat dat opnieuw onderuit gehaald wordt.'

Distributienetbeheerder Fluvius is alvast technisch klaar om op 1 juli te starten met de uitrol van de meter bij de doelgroepen die de regering heeft vastgelegd. In april gebeurt er nog een laatste pilootproject in een aantal Vlaams-Brabantse gemeenten. 'We rekenen op de goedkeuring van een decreet dat de uitrol regelt en op duidelijke politieke beslissingen in de komende weken', laat Fluvius weten.