Een combinatie van strakke wind en weinig vraag als gevolg van het coronavirus heeft opnieuw voor negatieve stroomprijzen in ons land gezorgd.

Op de kortetermijnmarkt (day-ahead markt) werden negatieve prijzen aangerekend voor elektriciteit die de afgelopen nacht geleverd werd. 'De prijzen zijn deze nacht een paar uur negatief geweest', bevestigt een woordvoerster van hoogspanningsnetbeheerder Elia. De prijzen voor de rest van de dag zijn positief, en ook voor levering dinsdag zijn de prijzen positief.

De reden is gekend: strakke wind en draaiende kerncentrales zorgen voor veel aanbod, terwijl de vraag in deze coronatijden - zeker 's nachts - lager ligt dan normaal. Vrijdag wees Elia er nog op dat het elektriciteitsverbruik maar met mondjesmaat stijgt. Als gevolg daarvan schakelen producenten van stroom hun productie af, of moeten ze betalen om stroom te mogen leveren. Grote industriële verbruikers van stroom krijgen geld toegestopt om elektriciteit te verbruiken.

Negatieve stroomprijzen komen wel vaker voor, maar tijdens de coronacrisis zijn ze in het weekend vaker regel dan uitzondering. De lage prijzen op de kortetermijnmarkt beginnen ook door te sijpelen in de leveranciersprijzen. Zo becijferde de federale energieregulator Creg dat vaste elektriciteitscontracten in april gemiddeld 13 procent goedkoper zijn dan een jaar eerder. Variabele contracten zakten zelf 18 procent in prijs.

Op de kortetermijnmarkt (day-ahead markt) werden negatieve prijzen aangerekend voor elektriciteit die de afgelopen nacht geleverd werd. 'De prijzen zijn deze nacht een paar uur negatief geweest', bevestigt een woordvoerster van hoogspanningsnetbeheerder Elia. De prijzen voor de rest van de dag zijn positief, en ook voor levering dinsdag zijn de prijzen positief.De reden is gekend: strakke wind en draaiende kerncentrales zorgen voor veel aanbod, terwijl de vraag in deze coronatijden - zeker 's nachts - lager ligt dan normaal. Vrijdag wees Elia er nog op dat het elektriciteitsverbruik maar met mondjesmaat stijgt. Als gevolg daarvan schakelen producenten van stroom hun productie af, of moeten ze betalen om stroom te mogen leveren. Grote industriële verbruikers van stroom krijgen geld toegestopt om elektriciteit te verbruiken.Negatieve stroomprijzen komen wel vaker voor, maar tijdens de coronacrisis zijn ze in het weekend vaker regel dan uitzondering. De lage prijzen op de kortetermijnmarkt beginnen ook door te sijpelen in de leveranciersprijzen. Zo becijferde de federale energieregulator Creg dat vaste elektriciteitscontracten in april gemiddeld 13 procent goedkoper zijn dan een jaar eerder. Variabele contracten zakten zelf 18 procent in prijs.