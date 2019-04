In welke gemeenten is een woning het duurst en in welke het goedkoopst? Een overzicht.

De top drie van de duurste vastgoedgemeenten in ons land blijft ongewijzigd. Sint-Pieters-Woluwe verstevigt zijn koppositie nog met een prijsklim van 4 procent tot een mediaanprijs van 568.000 euro. In Elsene bleef de prijstoename beperkt tot 3 procent. De nieuwe mediaanprijs bedraagt er nu 550.000 euro en dat is nog altijd een flink stuk hoger dan in Etterbeek, waar een prijsopstoot de mediaanprijs naar 515.000 euro stuwde. Sint-Lambrechts-Woluwe beent Ukkel - beide 499.000 euro - bij op de vierde plaats. Lasne in Waals-Brabant behoudt zijn titel van duurste niet-Brusselse gemeente. Sint-Martens-Latem (488.000 euro) is op de zevende stek de eerste Vlaamse gemeente in de rangschikking. Ook Kraainem (463.000 euro) duikt terug op in de top tien.

De provincie Henegouwen domineert met zeven gemeenten de top tien van de goedkoopste gemeenten voor woningvastgoed. Maar Viroinval in de provincie namen behoudt wel zijn titel van goedkoopste gemeente. De notarissen berekenden de mediaanprijs er op 88.500 euro.

In Vlaanderen is niet langer het Limburgse Heers maar wel het West-Vlaamse Menen (155.000 euro) de goedkoopste gemeente.

Duurste gemeente voor woningen

1. Sint-Pieters-Woluwe 568.000 euro

2. Elsene 550.000 euro

3. Etterbeek 515.000 euro

4. Ukkel 499.000 euro

5. Sint-Lambrechts-Woluwe 499.000 euro

6. Lasne 490.000 euro

7. Sint-Martens-Latem 488.000 euro

8. Watermaal-Bosvoorde 475.000 euro

9. Kraainem 463.000 euro

10. Oudergem 447.000 euro

Goedkoopste gemeente voor woningen

1. Viroinval 85.000 euro

2. Hastière 90.000 euro

3. Colfontaine 100.000 euro

4. Dour 102.500 euro

5. Quiévrain 110.000 euro

6. Quaregnon 110.000 euro

7. Boussu 110.000 euro

8. Burg-Reuland 112.500 euro

9. Erquelinnes 115.000 euro

10. Farciennes 115.000 euro

Hoeveel is uw woning waard? Bekijk hier de interactieve kaart De cijfers op deze kaart zijn afkomstig van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Ze geven de markttrends van 2018 weer. De gegevens worden elektronisch verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst.