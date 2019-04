In welke gemeenten is bouwgrond het duurst en in welke het goedkoopst? Een overzicht.

Bouwgrond werd in 2018 lichtjes goedkoper, blijkt uit de prijsstatistieken van de notarissen. Een prijsdaling van 0,6 procent brengt de mediaanprijs op 160 euro/m2. De uitsplitsing per gewest toont grote prijsverschillen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest piekt de grondprijs op 764 euro/m2, meer dan het tienvoudige van de prijs in Wallonië (69 euro/m2). Vlaanderen neemt met 219 euro euro/m2 (-0,5 %) een tussenpositie in.

In de top tien van duurste gemeenten komen wegens onvoldoende geregistreerde transacties geen Brusselse gemeenten voor. De erg verrassende nummer één in de ranking is Boom (476 euro/m2), een gemeente die voor woningen en appartementen een van de goedkoopste oorden in de provincie Antwerpen is. Oostende staat op de tweede plaats met een mediaanprijs van 372 euro/m2. Na een prijsklim van 15 procent tot 427 euro/m2 komt Antwerpen uit op derde plaats.

Goedkope bouwgrond vindt u vooral in de provincie Luxemburg met La Roche-en-Ardenne als uitschieter. De mediaanprijs voor bouwgrond bedraagt er 36 euro/m2.

Duurste gemeente voor bouwgrond

1. Boom 476 euro/m2

2. Oostende 431 euro/m2

3. Antwerpen 427 euro/m2

4. Koksijde 380 euro/m2

5. Zaventem 365 euro/m2

6. Hoogstraten 350 euro/m2

7. Ranst 334 euro/m2

8. Gent 333 euro/m2

9. Mechelen 327 euro/m2

10. Dilbeek 321 euro/m2

Goedkoopste gemeente voor bouwgrond

1. La-Roche-en-Ardenne 36 euro/m2

2. Vaux-sur-Sûre 40 euro/m2

3. Bastenaken 42 euro/m2

4. Durbuy 45 euro/m2

5. Courcelles 49 euro/m2

6. Héron 51 euro/m2

7. Ferrières 51 euro/m2

8. Aywaille 53 euro/m2

9. Mettet 55 euro/m2

10. Libramont-Chevigny 55 euro/m2