Ook stookoliepremie voor appartementsbewoners en sociale huurders

Ook appartementsbewoners en sociale huurders die hun woning verwarmen met stookolie, propaan of butaangas krijgen de federale premie van 200 euro. Dat heeft minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) geantwoord op een vraag van cd&v-Kamerlid Nahima Lanjri. Daarover was er wat onduidelijkheid ontstaan nadat bekend werd dat die groepen voorlopig niet kunnen genieten van de btw-verlaging op gas en elektriciteit wanneer er slechts één aansluiting is.

© Getty Images