Net als KBC, houdt ook ING rekening met een daling van de vastgoedprijzen in ons land. ING verwacht dit jaar uiteindelijk een prijsdaling met 2 procent als gevolg van de coronacrisis.

Enerzijds is door de uitbraak van het coronavirus de macro-economische situatie de jongste weken fel verslechterd. Er wordt rekening gehouden met een krimp van de Belgische economie met 4,5 procent, dubbel zoveel als na de financiële crisis. Door de maatregelen van de regering zijn er de jongste weken ook bijna geen transacties meer en blijkt de interesse voor vastgoed sterk gedaald: het aantal keer dat Belgen zoekertjessites voor vastgoed bezoeken is gehalveerd, stelt ING vast. De bank verwacht wel dat het aantal transacties relatief snel zal herstellen, zeker in de tweede jaarhelft, maar het recordaantal van 2019 (door de afschaffing van de Vlaamse woonbonus, red.) zou niet worden geëvenaard.

Door de crisis ziet de Belg zijn inkomen aangetast, al probeert de regering met steunmaatregelen de impact wel te beperken. ING verwacht dus geen zware neerwaartse prijzenspiraal. Maar minder inkomen betekent ook minder ontleningscapaciteit, wat dus druk zet op de vastgoedprijzen. De kredietvoorwaarden zullen vanaf dit jaar ook wat strenger worden, maar dat staat los van de coronacrisis. Anderzijds zou de hypotheekrente onveranderd blijven en lijkt een snelle wijziging van de fiscaliteit weinig waarschijnlijk.

Factoren die de vastgoedprijzen ondersteunen, zijn onder meer het feit dat de financiële markten volatiel blijven en vastgoed dus een interessant alternatief blijft voor beleggers. De Belg blijft ook nog altijd sterk geloven in (de stabiliteit van) vastgoed.

