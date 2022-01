Steeds meer kopers van vastgoed vinden hun weg naar Biddit. Via dat platform kunnen kandidaat-kopers online een bieding uitbrengen op een woning zonder zich te hoeven verplaatsen naar een verkoopzaal. Volgens de Federatie van het Notariaat (Fednot) stijgt het aantal verkopen jaar na jaar.

Sinds 2018 kunnen potentiële kopers via Biddit in alle discretie op een of meerdere panden bieden, zonder dat de verkoper en de andere bieders hun identiteit kennen. Bieden kan manueel of automatisch tot aan een vooraf ingesteld maximumbedrag, maar een bod is wel bindend.

Kandidaat-kopers kunnen op die manier makkelijk een bod uitbrengen, waar ze zich ook bevinden. Bovendien verloopt een aankoop via Biddit snel, waardoor kopers het verkochte pand kunnen betrekken binnen zes weken na de toewijzing. Maar het platform is ook voordelig voor verkopers, volgens Fednot. De verkoper kan op voorhand de voorwaarden en de minimumprijs met de notaris bespreken, die hen een marktconforme prijs verzekert.

Tot nu toe werden al 17.274 panden via Biddit aangeboden. Sinds de lancering in 2018 neemt het aantal verkopen snel toe. In 2018 ging het om 580 verkopen, 2019 werd afgesloten met 3.964 verkopen en in 2020 klopte Biddit af op 5.332 verkopen.

Volgens Jan Sap, directeur-generaal van Fednot, blijft het platform in populariteit stijgen. 'Het afgelopen jaar waren er 7.280 verkopen. Per verkoop waren er gemiddeld negen bieders die samen gemiddeld 60 biedingen uitbrachten. Ook in coronatijden is Biddit dus een bijzonder gebruiksvriendelijk platform waar duidelijk nood aan is', klinkt het.

